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17:45, 3 февраля 2025Наука и техника

ВС России захватили новейшие снаряды «Леопардов»

ВС России захватили новейший снаряд DM63A1 танка Leopard 2A6 в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России захватили новейший снаряд DM63A1, который входит в боекомплект танка Leopard («Леопард») 2A6, в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал опубликовал фотографию боеприпасов, которые остаются самыми современными бронебойными оперенными подкалиберными снарядами (БОПС) западного производства в зоне СВО. Также на снимке можно заметить американский картечный снаряд M1028, предназначенный для поражения живой силы и небронированной техники пучком вольфрамовых шариков.

Снаряд DM63A1 с вольфрамовым сердечником предназначен для поражения бронетехники на расстоянии до четырех километров. Разработанный в 2014 году боеприпас могут использовать танки с гладкоствольными пушками L44 (длина — 5,2 метра) и L55 (6,6 метра) калибра 120 миллиметров.

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