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19:02, 18 февраля 2025Наука и техника

«Уралвагонзавод» изучил подбитый немецкий Leopard

«Уралвагонзавод»: Российские танки защищены лучше, чем немецкий Leopard
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Владислав Бурнашев / ТАСС

Изучение подбитого российскими бойцами в зоне специальной военной операции (СВО) немецкого танка Leopard показало, что российские боевые машины защищены лучше. Об этом ТАСС рассказал концерн «Уралвагонзавод».

Представитель компании сообщил, что в настоящее время российские специалисты продолжают изучение немецкой техники. «Современные российские танки по сравнению с западными имеют лучшую защищенность, в том числе за счет гораздо меньшей площади ослабленных зон», — сказали в концерне.

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Основным преимуществом российской бронетехники там назвали ее постоянную модернизацию, проводимую с учетом СВО.

В сентябре портал Е1 сообщил, что в Свердловскую область, где расположен «Уралвагонзавод», привезли танк Leopard, подбитый на СВО.

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