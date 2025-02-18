«Уралвагонзавод» изучил подбитый немецкий Leopard

«Уралвагонзавод»: Российские танки защищены лучше, чем немецкий Leopard

Изучение подбитого российскими бойцами в зоне специальной военной операции (СВО) немецкого танка Leopard показало, что российские боевые машины защищены лучше. Об этом ТАСС рассказал концерн «Уралвагонзавод».

Представитель компании сообщил, что в настоящее время российские специалисты продолжают изучение немецкой техники. «Современные российские танки по сравнению с западными имеют лучшую защищенность, в том числе за счет гораздо меньшей площади ослабленных зон», — сказали в концерне.

Основным преимуществом российской бронетехники там назвали ее постоянную модернизацию, проводимую с учетом СВО.

В сентябре портал Е1 сообщил, что в Свердловскую область, где расположен «Уралвагонзавод», привезли танк Leopard, подбитый на СВО.