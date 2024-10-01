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08:40, 1 октября 2024Россия

В российский регион привезли подбитый на СВО танк Leopard с одной целью

В Свердловскую область привезли подбитый на СВО танк Leopard с целью изучения

В Свердловскую область привезли танк Leopard, подбитый на специальной военной операции (СВО). Специалисты Уралвагонзавода планируют изучить строение боевой машины. О цели стало известно порталу Е1.

На предприятии отметили, что приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов Leopard.

«После проведения (патологоанатомических) исследований и анализа результатов будет дана экспертная оценка реального военно-технического уровня различных систем и трофейной машины в целом», — разъяснили на Уралвагонзаводе.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили в боях в Курской области два немецких танка Leopard.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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