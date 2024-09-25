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15:40, 25 сентября 2024Россия

Российские военные уничтожили в боях под Курском два немецких танка

ВСУ потеряли более 300 солдат под Курском, более 17 тысяч за время

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные уничтожили в боях под Курском два немецких танка Leopard. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении семь единиц бронетехники — в частности, три танка (два из которых немецкого производства) и боевую машину пехоты.

Кроме того, уничтожены три боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия и шесть автомобилей.

Потери украинских войск за сутки на данном направлении составили более 300 солдат.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военнослужащих и более 1800 единиц техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две контратаки ВСУ. Бои велись в направлении населенного пункта Любимовка, который находится в 60 километрах от Курска.

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      Елена Торубарова
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