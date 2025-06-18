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11:42, 18 июня 2025Силовые структуры

Российского чиновника задержали через неделю после увольнения по собственному желанию

В Уфе суд арестовал экс-замначальника Ространснадзора Мухуметьянова за взятку
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Уфе правоохранители задержали бывшего заместителя начальника межрегионального управления Ространснадзора Тимура Мухуметьянова по обвинению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Его арестовали до 17 августа.

По версии следствия, в апреле-мае 2025 года через двух посредников Мухуметьянов получил взятку от предпринимателя в размере 450 тысяч рублей. За эту сумму он обещал освободить организацию от административной ответственности за нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта и оказывать общее покровительство.

11 июня Тимур Мухаметьянов уволился по собственному желанию. Свою должность он занимал с ноября 2023 года. До этого он работал в Минтрансе России и Минтрансе Башкирии.

Ранее бывший управляющий директор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» Андрей Герасимчук попался на коррупции. Суд избрал ему запрет определенных действий.

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