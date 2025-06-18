Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:50, 18 июня 2025Экономика

Силуанов высказался о росте дефицита федерального бюджета

Силуанов: Рост дефицита федерального бюджета не повлияет на его стабильность
Дмитрий Воронин

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Увеличение дефицита федерального бюджета на 2025 год с 0,5 до 1,7 процента ВВП не повлияет на стабильность главного финансового документа страны. Соответствующие высказывания главы Минфина РФ Антона Силуанова, приводит ТАСС.

«С таким же уровнем мы закончили исполнение прошлого года», — отметил министр, выступая в Совете Федерации.

Российские сенаторы 18 июня утвердили поправки в бюджет на текущий год, предусматривающие среди прочего указанные изменения. Как сообщалось ранее, объем ВВП страны в соответствии с ними вырастет с 214,58 до 221,86 триллиона рублей, уровень инфляции — с 4,5 до 7,6 процента, а дефицит бюджета — с нынешних 1,173 триллиона рублей до 3,792 триллиона.

В начале мая, перед внесением поправок в Госдуму, Силуанов связал рост дефицита федерального бюджета с сокращением нефтегазовых доходов РФ. Планы по их поступлению власти решили сократить примерно на 2,6 триллиона рублей, до 8,317 триллиона. По итогам января-мая, как сообщил на прошлой неделе Минфин, текущий размер показателя достиг 4,24 триллиона рублей, что меньше его прошлогоднего объема за аналогичный период на 14,4 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай отправил в Иран загадочные самолеты. Они исчезают с радаров по мере приближения к стране

    В России впервые за пять лет встретили поезд Пхеньян — Москва

    «Вкусно — и точка» пообещала не продавать пиво

    Стало известно об отказе приглашать Украину на саммит НАТО

    Беременная Ида Галич показала фигуру в нижнем белье

    Россиян предупредили о штрафе за мытье машин во дворе

    Атаки Израиля назвали стимулом Ирана для ускорения создания ядерного оружия

    Российские войска ударом «Искандера» ликвидировали около 100 бойцов ВСУ в Сумской области

    Спикер Рады назвал уникальными грядущие выборы президента Украины

    Иностранный министр опубликовал видео о Москве под песню группы «Тату»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости