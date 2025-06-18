Силуанов высказался о росте дефицита федерального бюджета

Силуанов: Рост дефицита федерального бюджета не повлияет на его стабильность

Увеличение дефицита федерального бюджета на 2025 год с 0,5 до 1,7 процента ВВП не повлияет на стабильность главного финансового документа страны. Соответствующие высказывания главы Минфина РФ Антона Силуанова, приводит ТАСС.

«С таким же уровнем мы закончили исполнение прошлого года», — отметил министр, выступая в Совете Федерации.

Российские сенаторы 18 июня утвердили поправки в бюджет на текущий год, предусматривающие среди прочего указанные изменения. Как сообщалось ранее, объем ВВП страны в соответствии с ними вырастет с 214,58 до 221,86 триллиона рублей, уровень инфляции — с 4,5 до 7,6 процента, а дефицит бюджета — с нынешних 1,173 триллиона рублей до 3,792 триллиона.

В начале мая, перед внесением поправок в Госдуму, Силуанов связал рост дефицита федерального бюджета с сокращением нефтегазовых доходов РФ. Планы по их поступлению власти решили сократить примерно на 2,6 триллиона рублей, до 8,317 триллиона. По итогам января-мая, как сообщил на прошлой неделе Минфин, текущий размер показателя достиг 4,24 триллиона рублей, что меньше его прошлогоднего объема за аналогичный период на 14,4 процента.

