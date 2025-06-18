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20:56, 18 июня 2025Моя страна

Спиленные в российском городе деревья превратились в десятки уникальных скульптур

Спиленные в Уфе деревья превратились в десятки уникальных скульптур
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

Деревья, которые были спилены в одном российском городе, превратились в десятки уникальных скульптур. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем Telegram-канале.

Глава города рассказал, что с 2022 года в Уфе проводится конкурс по изготовлению деревянных скульптур «Форма изгиба». Данное мероприятие ежегодно привлекает талантливых мастеров со всей республики.

В результате получилось уже более 60 уникальных деревянных композиций, которые украшают местные маршруты и общественные пространства города.

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«Это новая жизнь для деревьев, которые были вырублены в рамках санитарной очистки лесов. В этом году конкурс был посвящен 80-летию Великой Победы. Подвели итоги. Совсем скоро установим новые арт-объекты на территории Уфы», — заключил Мавлиев.

Ранее в июне россияне внезапно устремились в один регион страны по неожиданной причине. Так, у жителей страны вырос интерес к Башкирии из-за популярности местной фолк-группы Ay Yola, чья песня Homay несколько месяцев назад обошла в мировом чарте музыкального сервиса Shazam хит известной исполнительницы Леди Гага.

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