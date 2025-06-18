Стало известно о пропаже на СВО известного российского предпринимателя

РБК: Новосибирский предприниматель Бажак пропал без вести на СВО

Известный предприниматель из Новосибирска, экс-совладелец и гендиректор завода «Промстальконструкция» Андрей Бажак без вести пропал на специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно РБК.

Об исчезновении россиянина рассказал его сын. Он подал ходатайство в Арбитражный суд Новосибирской области, который рассматривает иск налоговой на банкротство Бажака.

Согласно извещению военного комиссариата от октября 2024 года, должник пропал без вести 10 июля прошлого года. На тот момент Бажаку было 55 лет.

На фронт бизнесмен уехал из исправительной колонии — в 2023 году Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай вынес приговор Андрею Бажаку и его сыну Максиму за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ), а также о производство и сбыт фальсифицированных медицинских изделий (часть 2 статья 238.1 УК РФ).

Бажака отправили в колонию на четыре года.

До этого сообщалось, что житель Томска связался с мигрантами, был отправлен на СВО по поддельным документам и пропал.