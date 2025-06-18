Турецкий Kaan назвали конкурентом F-35

Глава TAI Демироглу: Истребитель Kaan сможет конкурировать с F-35 по стоимости

Турецкий истребитель пятого поколения Kaan, который проходит испытания, сможет конкурировать с американским F-35 Lightning II по стоимости. Об этом сообщил Глава Turkish Aerospace Industries (TAI) Мехмет Демироглу в беседе с Breaking Defense.

«Демироглу заявил, что Kaan, который поступит на вооружение Военно-воздушных сил Турции в 2028 году, будет "конкурентоспособен" по стоимости с истребителем пятого поколения Lockheed Martin F-35, хотя и не назвал точную цифру», — говорится в материале.

Отмечается, что средняя стоимость F-35A составляет около 82,5 миллиона долларов. F-35A — это самая простая и дешевая версия самолета, которая не может взлетать вертикально.

Летные испытания демонстратора технологий Kaan с двигателем General Electric F110 начались в 2024 году, а первый прототип может начать полеты в первом квартале 2026 года. Второй прототип поднимется в небо во втором квартале 2026-го, а третий — в начале 2027 года.

В феврале 2024 года стало известно, что Kaan совершил первый полет, который неоднократно переносили. Изначально испытания планировали начать в декабре 2023-го.