Турецкий истребитель пятого поколения совершил первый полет
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет. Об этом со ссылкой на турецкий СМИ пишет РИА Новости.
Подробностей о полете не сообщается.
Агентство напоминает, что ранее неоднократно переносимые летные испытания планировалось провести в декабре 2023 года. В частности, это в августе 2023 года обещал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а в январе того же года — генеральный директор компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Темел Котиль.
В сентябре 2022 года Турция представила макет истребителя на выставке Africa Aerospace and Defence в ЮАР.
27-тонный KAAN будет способен подниматься на высоту 17 километров и перемещаться на скорости до двух чисел Маха. Турция планирует приобрести 200-250 таких стелс-истребителей.