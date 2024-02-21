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10:22, 21 февраля 2024Наука и техника

Турецкий истребитель пятого поколения совершил первый полет

Турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет

Кадр: TRT World / Youtube

Турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет. Об этом со ссылкой на турецкий СМИ пишет РИА Новости.

Подробностей о полете не сообщается.

Агентство напоминает, что ранее неоднократно переносимые летные испытания планировалось провести в декабре 2023 года. В частности, это в августе 2023 года обещал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а в январе того же года — генеральный директор компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Темел Котиль.

В сентябре 2022 года Турция представила макет истребителя на выставке Africa Aerospace and Defence в ЮАР.

27-тонный KAAN будет способен подниматься на высоту 17 километров и перемещаться на скорости до двух чисел Маха. Турция планирует приобрести 200-250 таких стелс-истребителей.

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      Иван Потапов
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