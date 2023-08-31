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10:37, 31 августа 2023Наука и техника

Эрдоган рассказал о первом полете турецкого истребителя пятого поколения

Президент Турции Эрдоган: стелс-истребитель KAAN впервые полетит в 2023 году

Фото: Turkish Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Турецкий истребитель пятого поколения KAAN может впервые полететь в конце 2023 года. Об этом со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщает газета Daily Sabah.

«Надеюсь, мы увидим, как наши самолеты взлетят до конца 2023 года», — сказал глава государства.

В марте турецкий перспективный стелс-истребитель прошел рулежные испытания.

В январе генеральный директор компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Темел Котиль сообщил, что KAAN совершит первый полет до конца 2023 года.

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    Иван Потапов
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