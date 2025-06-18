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20:13, 18 июня 2025Путешествия

Туристка отправилась на отдых в Марокко и не выжила после встречи с собакой

DM: Британка заразилась бешенством после укуса бродячей собаки в Марокко
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Aleksandar Malivuk / Shutterstock / Fotodom

Пожилая британка отправилась на отдых в африканскую страну и не смогла выжить после встречи с бродячей собакой. Об этом стало известно изданию Daily Mail (DM).

По данным источника, 59-летнюю Ивонн Форд укусила собака во время отпуска в Марокко. Туристка заразилась бешенством, однако болезнь выявили только после ее возвращения в Йоркшир.

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25 мая 2020

Глава отдела новых инфекций и зоонозов в UK Health Security Agency (UKHSA), доктор Кэтрин Рассел сообщила, что вылечить болезнь можно при немедленном обращении за медицинской помощью. Но как только у человека начинают проявляться симптомы бешенства, такие как лихорадка, беспокойство и слюнотечение, болезнь почти всегда заканчивается летальным исходом. При этом первые признаки заболевания сложно отличить от простуды.

Ранее 25 британских туристов заразились инфекцией на отдыхе в Африке. Путешественники провели отдых на острове Боа-Вишта и пожаловались на грязные тарелки с мухами и сырую еду в отеле.

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