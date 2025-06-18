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02:30, 18 июня 2025Интернет и СМИ

У известной российской телеведущей пропал секс

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @Liasan / YouTube

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась, что у нее не было интимной близости с супругом, певцом Владом Топаловым после рождения первого ребенка. В этом она призналась в выпуске шоу «Дерзкая готовка», доступном на YouTube.

«У нас пропал секс. Были моменты, особенно после рождения первого ребенка, когда мне хотелось надеть такую вязанку старую, очки, сесть и крутиться в своей качалке», — поиронизировала Тодоренко. Она уточнила, что не занималась любовью с супругом около полугода.

По словам телеведущей, проблема решилась, когда они с Топаловым начали проходить семейную терапию у известного психолога Людмилы Петрановской. Специалистка посоветовала им планировать интимную близость. Несмотря на то, что эта идея вначале показалась супругам странной, благодаря этому совету они стали регулярно заниматься сексом.

Ранее стало известно, что Тодоренко беременна третьим ребенком. Она перестала скрывать это, когда пришла в облегающем платье на годовщину свадьбы певцов Владимира Преснякова и Натальи Подольской. О том, что телеведущая может быть беременна, сообщалось в апреле.

Тодоренко и Топалов поженились в 2018 году. У них двое детей — шестилетний Михаил и двухлетний Мирослав.

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