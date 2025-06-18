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17:20, 18 июня 2025Россия

В России заявили о подготовке девочек к материнству с трехлетнего возраста

Глава Мордовии Здунов: Девочек в республике готовят к материнству с трех лет
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Артем Здунов

Артем Здунов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Мордовии Артем Здунов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной демографической политике, заявил, что девочек в республике готовят к материнству с трех лет. Комментарием российского губернатора поделилась журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале.

Здунов убежден, что именно в этом возрасте еще можно прививать понятие традиционной семьи. Он пояснил, что в Мордовии действует программа дошкольного образования «Тонкая материя», которая включает в себя ролевые игры для детей 3-6 лет.

«Сюжетно-ролевые игры, 3-6 лет, папа, мама, полноценная семья. Что женщина готовится стать матерью — не только хорошим работником. Об этом надо говорить уже вот с такого возраста», — сказал Здунов.

Мордовия стала первым регионом в России, где ввели штрафы за склонение к аборту. Кроме того, в республике предусмотрены выплаты за ранние роды — для девушек до 25 лет.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе депутаты регионального парламента раскритиковали и отклонили законопроект о запрете склонения женщин к аборту.

ЖЗЛ
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