Военблогер резко раскритиковал версию задержания автора канала «Солдатская правда»

Военблогер Грубник: Версия о совершенном Полынковым мошенничестве — наброс

Версия о мошенничестве, к которому якобы причастен автор канала «Солдатская правда» Михаил Полынков, не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявил военный блогер Владимир Грубник в Telegram.

Полынков был задержан утром 18 июня, о чем он сам написал в Telegram. Согласно версии телеканала РЕН, озвученной в Telegram со ссылкой на источник, он причастен к хищениям под видом волонтерской деятельности.

Грубник назвал эту версию «пробитием очередного дна», а также обрушился с резкой критикой в адрес телеканала, главным принципом работы которого он назвал «набрасывание *****».

Помимо этого, Грубник дал характеристику задержанному Полынкову. Он назвал мужчину патологически честным человеком — слово «патологически» блогер выделил, написав его заглавными буквами. Чтобы понять это, достаточно «просто читать Мишу Полынкова [его Telegram-канал]», — заключил Грубник.

По информации издания Baza, после задержания Полынкова доставили в военно-следственный отдел Следственного комитета России. Адвокат мужчины связал внимание к своему доверителю с его недавними публикациями.