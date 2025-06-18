Военный аналитик заявил об осознании Зеленским потенциального поражения

Меркурис: Зеленский впервые осознал, что может проиграть

Президент Украины Владимир Зеленский пришел к настоящему осознанию, что Киев может проиграть в противостоянии с Москвой, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он высказался на YouTube.

Таким образом эксперт прокомментировал слова политика, который заявил, что тон отношений США и РФ является «слишком теплым». По мнению Меркуриса, Зеленский впервые «за все время» осознает возможность поражения, поэтому и выступает с критикой в адрес Белого дома.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Зеленский уехал с саммита G7, не сумев заручиться поддержкой, которая ему необходима. По данным издания, то, что президент США Дональд Трамп уехал с саммита в Канаде раньше срока, затмил сам факт участия в нем украинского лидера, который прибыл уже после отъезда главы Белого дома.

Как отмечает издание The Guardian Зеленский выглядел печальным на саммите, а украинские дипломаты остались разочарованными отказом Трампа сделать Украину приоритетом.