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21:17, 18 июня 2025Мир

Военный аналитик заявил об осознании Зеленским потенциального поражения

Меркурис: Зеленский впервые осознал, что может проиграть
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Amber Bracken / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пришел к настоящему осознанию, что Киев может проиграть в противостоянии с Москвой, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он высказался на YouTube.

Таким образом эксперт прокомментировал слова политика, который заявил, что тон отношений США и РФ является «слишком теплым». По мнению Меркуриса, Зеленский впервые «за все время» осознает возможность поражения, поэтому и выступает с критикой в адрес Белого дома.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Зеленский уехал с саммита G7, не сумев заручиться поддержкой, которая ему необходима. По данным издания, то, что президент США Дональд Трамп уехал с саммита в Канаде раньше срока, затмил сам факт участия в нем украинского лидера, который прибыл уже после отъезда главы Белого дома.

Как отмечает издание The Guardian Зеленский выглядел печальным на саммите, а украинские дипломаты остались разочарованными отказом Трампа сделать Украину приоритетом.

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