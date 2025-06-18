Задержанного в Армении бизнесмена Карапетяна нашли в базе украинского «Миротворца»

Задержанный глава российской группы компаний (ГК) «Ташир» Самвел Карапетян с 2023 года находится в базе украинского сайта «Миротворец». На это обратило внимание РИА Новости.
Как сообщило агентство, карточка российско-армянского бизнесмена появилась на сайте 23 апреля 2023 года.
Ранее в списке миротворца оказалмсь певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) и актриса Чулпан Хаматова. Как утверждают авторы ресурса, российская певица оказалась в списке «Миротворца» за «отрицание российской агрессии».
Кроме того, в базу «Миротворца» был внесен хоккеист Александр Овечкин. Его обвинили в участии в мероприятиях «для оправдания агрессии против Украины среди иностранной аудитории».