Задержанного в Армении бизнесмена Карапетяна нашли в базе украинского «Миротворца»

Задержанный глава ГК «Ташир» Карапетян с 2023 года находится в базе «Миротворца»

Задержанный глава российской группы компаний (ГК) «Ташир» Самвел Карапетян с 2023 года находится в базе украинского сайта «Миротворец». На это обратило внимание РИА Новости.

Как сообщило агентство, карточка российско-армянского бизнесмена появилась на сайте 23 апреля 2023 года.

Ранее в списке миротворца оказалмсь певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) и актриса Чулпан Хаматова. Как утверждают авторы ресурса, российская певица оказалась в списке «Миротворца» за «отрицание российской агрессии».

Кроме того, в базу «Миротворца» был внесен хоккеист Александр Овечкин. Его обвинили в участии в мероприятиях «для оправдания агрессии против Украины среди иностранной аудитории».