43-летняя теннисистка Серена Уильямс показала фигуру в трусах и топе

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя спортсменка поделилась снимками, на которых предстала в черных трусах и коричневом топе на тонких бретелях. При этом знаменитость продемонстрировала рельефное тело с кубиками пресса. Вдобавок она надела длинные черные носки и тапки.

Известно, что теннисистка снялась перед заходом в криосауну (физиотерапевтическая процедура оздоровления с помощью холода — прим. «Ленты.ру»). «Это был второй день криотерапии. Какой опыт! Я продержалась полные три минуты. Существенная разница по сравнению с прошлым разом. Такое мое оздоровительное путешествие», — написала она.

В феврале Уильямс также похвасталась фигурой в бикини. Спортсменка разместила кадры с семейного отдыха на пляже.