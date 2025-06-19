Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:49, 19 июня 2025Ценности

43-летняя теннисистка Серена Уильямс показала фигуру в трусах

43-летняя теннисистка Серена Уильямс показала фигуру в трусах и топе
Екатерина Ештокина

Фото: @serenawilliams

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя спортсменка поделилась снимками, на которых предстала в черных трусах и коричневом топе на тонких бретелях. При этом знаменитость продемонстрировала рельефное тело с кубиками пресса. Вдобавок она надела длинные черные носки и тапки.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Известно, что теннисистка снялась перед заходом в криосауну (физиотерапевтическая процедура оздоровления с помощью холода — прим. «Ленты.ру»). «Это был второй день криотерапии. Какой опыт! Я продержалась полные три минуты. Существенная разница по сравнению с прошлым разом. Такое мое оздоровительное путешествие», — написала она.

В феврале Уильямс также похвасталась фигурой в бикини. Спортсменка разместила кадры с семейного отдыха на пляже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский бомбардировщик выпустил тепловые ловушки вблизи корабля США. Впечатленные американцы показали, как это было

    Экс-советник Байдена назвала настоящих правителей США в его президентство

    Объяснена разница в мастурбации у молодых и пожилых людей

    Ставший свидетелем ракетной атаки в Израиле журналист раскрыл детали случившегося

    Врачи спасли россиянку с опухолью размером с баскетбольный мяч

    Кологривый назвал свои любимые книги

    Трамп пообещал определиться с решением об ударах по Ирану

    США захотели добиться запрета для Ирана на обогащение урана

    Появились неожиданные подробности о выполнявшем заказ отца в Подмосковье киллере

    43-летняя теннисистка Серена Уильямс показала фигуру в трусах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости