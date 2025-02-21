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19:13, 21 февраля 2025Ценности

43-летняя теннисистка Серена Уильямс похвасталась фигурой в бикини

43-летняя теннисистка Серена Уильямс похвасталась фигурой в леопардовом бикини
Мария Винар

Фото: @serenawilliams

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя спортсменка поделилась снимками с семейного отдыха на пляже. Так, на одном размещенном фото знаменитость предстала в серебристом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с тонкими бретелями. Кроме того, оказалось, что изделие оформлено леопардовым принтом и вырезами на бедрах.

Звезда теннисного спорта позировала перед камерой с распущенными волосами, держа за руку дочь Адиру, которую она родила от мужа, бизнесмена Алексиса Оганяна.

В декабре прошлого года Уильямс ответила на слухи о намеренном отбеливании кожи.

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