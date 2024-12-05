Теннисистка Серена Уильямс ответила на критику ее цвета кожи

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс ответила на слухи о намеренном отбеливании кожи. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя спортсменка записала видео с процессом создания макияжа. В ролике она упомянула критику по поводу ее внешности со стороны пользователей сети. После этого Уильямс взяла в руки консилер и стала наносить его на лицо. «Я использую только этот нейтральный цвет, который на самом деле является цветом моей кожи. И нет, для вас, недоброжелателей, я не отбеливаю кожу. Есть такое явление, как солнечный свет, и под этим солнечным светом вы видите разные цвета», — заявила она.

Вдобавок Уильямс подчеркнула, что ей нравится ее внешность. «Я призываю вас к ответу, потому что это смешно, что все говорят: "О, она отбеливает кожу". Я темнокожая женщина, и мне нравится, кто я есть, и мне нравится, как я выгляжу», — заключила звезда.

В июне Серена Уильямс раскрыла секрет стройности после родов.