44-летняя звезда «Не родись красивой» раскрыла секреты молодости

Актриса Юлия Такшина назвала массаж для лица секретом молодости

Российская актриса Юлия Такшина раскрыла секреты молодости. Соответствующее интервью публикует журнал «Страсти».

В первую очередь способом сохранить моложавый внешний вид 44-летняя звезда сериала «Не родись красивой» назвала отказ от алкоголя и курения. Кроме того, артистка подчеркнула, что уже много лет нет ест после шести.

Каждый день за час до сна делаю легкие упражнения. Это уже моя прям база. Как бы я не устала, как бы не хотела спать — пять минут должна сделать упражнения на руки и на живот. Оно, наверное, ничего не дает. Профессионалы посмотрят и скажут: «И зачем ты это делаешь?». Но мне от этого лучше, это как система. Еще с утра я не ем, прежде чем не выпью стакан воды с лимоном. Причем я стала это делать до того, как это вошло в моду Юлия Такшина актриса

Помимо этого, Такшина призналась, что не делала пластику. Вместо этого она научилась делать массаж лица, который, по ее мнению, приносит результаты. «Я очень сильно боюсь разных инъекций и всего остального, что связано с лицом. Я не категорически против вмешательств. Если понадобится, я обязательно прибегну к помощи косметологов», — подытожила она.

Ранее 41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» раскрыла правду о пластике. Певица Саша Савельева уточнила, что регулярно посещает косметолога.