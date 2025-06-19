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20:21, 19 июня 2025Ценности

44-летняя звезда «Не родись красивой» раскрыла секреты молодости

Актриса Юлия Такшина назвала массаж для лица секретом молодости
Екатерина Ештокина
Юлия Такшина

Юлия Такшина. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российская актриса Юлия Такшина раскрыла секреты молодости. Соответствующее интервью публикует журнал «Страсти».

В первую очередь способом сохранить моложавый внешний вид 44-летняя звезда сериала «Не родись красивой» назвала отказ от алкоголя и курения. Кроме того, артистка подчеркнула, что уже много лет нет ест после шести.

Каждый день за час до сна делаю легкие упражнения. Это уже моя прям база. Как бы я не устала, как бы не хотела спать — пять минут должна сделать упражнения на руки и на живот. Оно, наверное, ничего не дает. Профессионалы посмотрят и скажут: «И зачем ты это делаешь?». Но мне от этого лучше, это как система. Еще с утра я не ем, прежде чем не выпью стакан воды с лимоном. Причем я стала это делать до того, как это вошло в моду

Юлия Такшинаактриса

Помимо этого, Такшина призналась, что не делала пластику. Вместо этого она научилась делать массаж лица, который, по ее мнению, приносит результаты. «Я очень сильно боюсь разных инъекций и всего остального, что связано с лицом. Я не категорически против вмешательств. Если понадобится, я обязательно прибегну к помощи косметологов», — подытожила она.

Ранее 41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» раскрыла правду о пластике. Певица Саша Савельева уточнила, что регулярно посещает косметолога.

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