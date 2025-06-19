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01:00, 19 июня 2025Ценности

46-летняя Кейт Хадсон в крошечном бикини попала в объективы папарацци

46-летняя актриса Кейт Хадсон в крошечном бикини попала в объективы папарацци
Мария Винар

Фото: Greek Boys / Backgrid UK / Legion-media

Американская актриса Кейт Хадсон в откровенном купальнике попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

46-летнюю звезду «Войны невест» и «Почти знаменит» заметили на пляже в Греции. Так, ее запечатлели у скал в зеленом бикини, который состоял из крошечного бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. Кроме того, на ней были соломенная шляпа и браслет в виде спирали.

Читатели портала оценили фигуру знаменитости в комментариях под материалом. «Она выглядит великолепно», «Мне кажется, она немного похудела», «Наконец-то кто-то в красивом бикини», «Похоже, она наслаждается жизнью», «Горяча», — высказывались они.

В мае Кейт Хадсон показала фото в откровенном образе. Тогда актриса попозировала перед камерой в ультракоротких шортах и бюстгальтере.

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