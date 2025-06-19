Бородина купила дочери Лабубу за 250 тысяч рублей

Телеведущая Бородина купила дочери Теоне куклу Лабубу за 250 тысяч рублей

Российская телеведущая Ксения Бородина купила младшей дочери Теоне куклу Лабубу за десятки тысяч рублей. Соответствуюущую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

Известно, что звезда устроила праздник девятилетней дочери и преподнесла ей роскошный подарок. Так, Теона получила усыпанную цветами куклу Лабубу выше нее ростом. По данным канала, стоимость такого презента составила 250 тысяч рублей.

Ранее в июне Бородина угостила гостей на 37-летии прослывшего альфонсом мужа черной икрой. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» устроила в честь 37-летия супруга вечеринку, на которой приглашенные гости ели дорогие закуски.