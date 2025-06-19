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18:24, 19 июня 2025Ценности

Бородина купила дочери Лабубу за 250 тысяч рублей

Телеведущая Бородина купила дочери Теоне куклу Лабубу за 250 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: petanicupu / Shutterstock / Fotodom

Российская телеведущая Ксения Бородина купила младшей дочери Теоне куклу Лабубу за десятки тысяч рублей. Соответствуюущую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

Известно, что звезда устроила праздник девятилетней дочери и преподнесла ей роскошный подарок. Так, Теона получила усыпанную цветами куклу Лабубу выше нее ростом. По данным канала, стоимость такого презента составила 250 тысяч рублей.

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Ранее в июне Бородина угостила гостей на 37-летии прослывшего альфонсом мужа черной икрой. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» устроила в честь 37-летия супруга вечеринку, на которой приглашенные гости ели дорогие закуски.

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