Бородина купила дочери Лабубу за 250 тысяч рублей

Российская телеведущая Ксения Бородина купила младшей дочери Теоне куклу Лабубу за десятки тысяч рублей. Соответствуюущую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».
Известно, что звезда устроила праздник девятилетней дочери и преподнесла ей роскошный подарок. Так, Теона получила усыпанную цветами куклу Лабубу выше нее ростом. По данным канала, стоимость такого презента составила 250 тысяч рублей.
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