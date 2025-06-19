Дегтярев заявил об управленческой импотенции бывших спортивных функционеров

Министр спорта России Михаил Дегтярев резко раскритиковал бывших спортивных функционеров. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, для старых функционеров было нормально списывать собственную управленческую импотенцию на внешнюю конъюнктуру. «Нас же не допускают и обижают, правильно? Мы обосрались, но вроде это они все там, за рубежом, виноваты», — заявил он.

Дегтярев стал министром спорта России 14 мая 2024 года. После этого произошел ряд изменений, в частности, объединение нескольких федераций и смена их глав.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.