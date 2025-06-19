Дочери Джорджа Буша в прямом эфире отстригли волосы

Парикмахер Макмиллан на шоу отстриг волосы дочери 43 президента США Буша Дженне

Дочь 43-го президента США Джорджа Буша журналистка Дженна Буш-Хагер в прямом эфире кардинально сменила имидж. На соответствующий выпуск программы «Сегодня с Дженной и друзьями» обратило внимание издание People.

В видео к Хагер присоединиись знаменитый парикмахер Крис Макмиллан и актриса сериала «Белый лотос» Лесли Бибб, которая была соведущей шоу. «Когда я была здесь в марте, Дженна поклялась, что подружится с бобом, и сегодня настал этот день», — заявила она.

В результате стилист перед зрителями отстриг длинные волосы Буш-Хагер и сделал ей прическу с короткими волосами. При этом Макмиллиан отметил сходство между формой лица Буш-Хагер и актрисы Дженнифер Энистон.

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