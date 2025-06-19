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14:51, 19 июня 2025Путешествия

Два международных аэропорта России вновь открыли для прилетов и вылетов

Росавиация: В международных аэропортах Волгограда и Оренбурга сняли ограничения
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В аэропортах Волгограда и Оренбурга сняли ограничения на прием воздушных судов (ВС). Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

По данным ведомства, ограничения в двух международных аэропортах России вводили для обеспечения безопасности пассажиров. В период их действия три самолета, совершавших рейсы в Волгоград, и два самолета, летевших в Оренбург, ушли на запасные аэродромы.

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На данный момент авиагавани вновь открыты для вылетов и прилетов ВС, однако в Волгограде задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Калининград.

Ранее сообщалось, что аэропорты Волгограда и Саратова приостановили работу. Ограничения на аэродроме Волгограда продолжали действовать утром 19 июня.

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