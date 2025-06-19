Экс-советник Байдена согласилась дать против него показания

Экс-советник Байдена Рид: Я готова дать показания Конгрессу

Экс-советник бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид готова дать показания Конгрессу в случае, если он гипотетически заинтересуется ее фигурой. Об этом бывшая помощница политика рассказала корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного эконмического форума (ПМЭФ).

«Я бы с радостью дала показания против него о коррупции. О том, что лично со мной произошло, когда я работала на него, и о том, что происходило тогда», — ответила бывший советник, комментируя информацию о начале расследования Конгресса на предмет когнитивных способностей Байдена.

Рид также подчеркнула, что Байден в свое президентство не принимал самостоятельно многие решения и серьезно зависел от окружения.

Ранее стало известно, что в Сенате США начались слушания по вопросу когнитивных способностей Байдена во время его президентства. Сенатор Джон Корнин, который был сопредседателем слушаний, заявил, что их цель — «пролить свет на то, что именно происходило в Белом доме во время президентства Байдена». По мнению республиканцев, «действия предыдущей администрации, а также некомпетентность Байдена подорвали конституционные нормы и поставили США под угрозу».

Тара Рид работала на Байдена в 1990-е годы. В 2020 году она обвинила политика в сексуальных домогательствах. Соответствующий инцидент подтвердила судебная декларация 1996 года, согласно которой бывшая помощница политика рассказала о его непристойном поведении в офисе.