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22:45, 19 июня 2025Бывший СССР

Ермака уличили во лжи о встрече с американским госсекретарем

Депутат Рады Дубинский: Ермак врал о встрече с госсекретарем США Рубио
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Ермак и Марко Рубио

Андрей Ермак и Марко Рубио. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак соврал о проведении переговоров с американским госсекретарем Марко Рубио. На это указал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал статью издания Politico, в которой сообщалось об отмене встречи Ермака и Рубио в последнюю минуту. По информации газеты, они случайно столкнулись в Белом доме, после чего украинский чиновник опубликовал их совместную фотографию в соцсетях.

«Помните бравые фоточки? Так вот — встречи не было. Наши врут даже в таком», — отметил Дубинский.

В начале июня Ермак сообщил о встрече с Рубио в Вашингтоне. Чиновник рассказал, что они обсудили ситуацию на фронте и переговоры с Россией.

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