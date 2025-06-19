Финляндия выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин

Парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции по минам

Парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В четверг парламент Финляндии проголосовал за выход из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, на фоне опасений по поводу военной угрозы со стороны соседней России», — сказано в сообщении.

Ранее предложение о выходе из конвенции поддержал президент Эстонии Алар Карис. По его словам, прекращение участия в международном договоре предоставит Вооруженным силам страны свободу выбора вооружения и использования его в случае необходимости.

Помимо Финляндии и Эстонии процесс выхода из конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин начали еще три страны — Латвия, Литва и Польша.