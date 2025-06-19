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07:49, 20 июня 2025Спорт

Фитнес-эксперт назвала способ избавиться от болей в спине без лекарств

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Фитнес-эксперт Елена Силина назвала способ избавиться об болей в спине без лекарств. Ее слова приводит НСН.

По мнению специалиста, в этом может помочь ходьба. «Регулярные прогулки, особенно в активном темпе, улучшают кровообращение, снимают мышечные зажимы, укрепляют мышечный корсет и помогают снизить воспалительные процессы в поясничном отделе позвоночника», — заявила эксперт.

Она добавила, что организм нельзя нагружать чрезмерными нагрузками. Кроме того, важно соблюдать правильную технику. «Для снижения нагрузки на позвоночник желательно сохранять прямую осанку, не заваливать корпус вперед и уделять внимание правильному перекату с пятки на носок. Для регулярных прогулок особое внимание стоит уделить обуви. Это должна быть комфортная пара с хорошей амортизацией, супинатором и плотной фиксацией пятки», — уточнила спикер.

Ранее Силина дала рекомендации по выбору фитнес-клуба. Она посоветовала перед покупкой абонемента ознакомиться с отзывами, а также выбирать клуб недалеко от дома или работы.

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