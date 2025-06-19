Израиль усилит удары по правительственным целям в Иране

Минобороны Израиля приказало усилить удары по правительственным целям в Иране

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по правительственным целям в Иране. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля усилить интенсивность атак на стратегические цели в Иране и на правительственные цели в Тегеране, чтобы устранить угрозы для Государства Израиль и дестабилизировать режим аятолл», — заявил Кац.

Министр обвинил верховного лидера Ирана Али Хаменеи в обстреле больниц и жилых районов Израиля. Он добавил, что аятолла «будет привлечен к ответственности за свои преступления».

Ранее стало известно, что целью удара Ирана рядом с больницей в Израиле был штаб киберкомандования Армии обороны Израиля C4I и разведывательный центр израильской армии в Гав-Яме.