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17:31, 19 июня 2025Наука и техника

«Калашников» разработал энергетик для военнослужащих

«Калашников» разработал энергетик для комплектования аптечки военнослужащих
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Калашников» разработал энергетик, который по желанию заказчика можно включить в состав индивидуальных аптечек первой помощи военнослужащего (АППИ). Об этом сообщили в концерне.

«Концерн "Калашников" в инициативном порядке разработал биологически активные пластинки с кофеином "Моментальная энергия" Quick&Melts, которые рассасываются на языке и оказывают быстрое тонизирующее действие на организм человека», — говорится в сообщении. В концерне подчеркнули, что пластинки входят в штатный состав аптечки рыболова и охотника.

Действие пластинки заключается в восполнении запасов минералов и солей в организме. Утверждается, что это способствует восстановлению баланса жидкостей, повышает выносливость, улучшает внимание и снижает утомляемость.

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Энергетик содержит кофеин, полученный как сопутствующий продукт декофеинизированного чая. Также в состав пастилок входят L-теанин и витамин B12.

В октябре 2024 года стало известно, что «Калашников» запустил серийное производство стерильных гемостатических бинтов с рентгеноконтрастной полосой третьего поколения. Заявленная эффективность бинта при остановке артериального кровотечения составляет 88 процентов.

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