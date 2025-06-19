Китай построит зону для производства лифтов под Петербургом

Китайские компании разместят в Ленинградской области крупный индустриальный парк

Китайская группа «Хуа-Жэнь» построит в Тосненском районе Ленинградской области индустриальный производственный парк «Дружба». Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу компании Вана Линаня.

Стоимость проекта оценивается в 8,7 миллиарда рублей. Соглашение о строительстве индустриального парка было заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В списке резидентов находятся три китайские компании — производитель лифтов, нано- и микротехнологий и оптоэлектроники. Строительство планируется закончить в 2027 году. Ожидается, что на возведенной площади в 138 тысяч квадратных метров появится 640 новых рабочих мест.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что России может быть полезен опыт Китая в планировании городов. В стране обеспеченность жильем составляет 41 квадратный метр на человека и вводится более миллиарда квадратных метров в год. В России, в отличие от Китая, схожий объем планируется только за шесть-восемь лет, указал он.