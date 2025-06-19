Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:59, 19 июня 2025Экономика

Китай построит зону для производства лифтов под Петербургом

Китайские компании разместят в Ленинградской области крупный индустриальный парк
Мария Черкасова

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Китайская группа «Хуа-Жэнь» построит в Тосненском районе Ленинградской области индустриальный производственный парк «Дружба». Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу компании Вана Линаня.

Стоимость проекта оценивается в 8,7 миллиарда рублей. Соглашение о строительстве индустриального парка было заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В списке резидентов находятся три китайские компании — производитель лифтов, нано- и микротехнологий и оптоэлектроники. Строительство планируется закончить в 2027 году. Ожидается, что на возведенной площади в 138 тысяч квадратных метров появится 640 новых рабочих мест.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что России может быть полезен опыт Китая в планировании городов. В стране обеспеченность жильем составляет 41 квадратный метр на человека и вводится более миллиарда квадратных метров в год. В России, в отличие от Китая, схожий объем планируется только за шесть-восемь лет, указал он.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колбаса — 400 рублей, помидоры — 200, военная форма — 10 000. На что тратят деньги участники СВО и кто наживается на солдатах?

    Назван топ-10 рейтинга «З0 до 30» в спорте

    В России назвали необходимые шаги для встречи Путина с Трампом и Зеленским

    В Кремле высказались о помощи Ирану

    Россиянка сравнила орущего в самолете ребенка с червем и была пристыжена в сети

    Набиуллину попросили о любви

    Ударивший жениха ножом в сердце россиянин рассказал на видео о конфликте

    В Кремле оценили итоги первых двух раундов переговоров с Украиной

    Белый порошок из Италии прислали в Россию под видом косметики

    В Раде установили новый антирекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости