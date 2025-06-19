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16:56, 19 июня 2025Силовые структуры

В российском городе мать жертвы дорожного конфликта осталась недовольна приговором стрелку

Мать убитого в дорожном конфликте потребовала пожизненного срока для стрелка
Варвара Митина (редактор)

Кадр: «СарИнформ» / VK

В Саратовской области суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима 41-летнего местного жителя, который открыл огонь по 29-летнему Михаилу Кутузову и его товарищу во время дорожного конфликта. Об этом сообщает «МК в Саратове».

Его признали виновным по четырем статьям, среди которых 105 УК РФ («Убийство») и 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Мать Михаила Кутузова заявила, что наказание назначили слишком мягкое. Она считает, что таких людей надо лишать свободы пожизненно. «Таких людей нельзя в обществе держать. Он опасен для всех», — сказала женщина. Она также рассказала, что во время трагедии жена сына была беременна. Теперь она одна воспитывает двоих детей.

24 ноября 2024 года в Марксе осужденный на Toyota Land Cruiser 200 нарушил ПДД — не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-111130, имевшему преимущество. После он догнал ВАЗ и открыл огонь из самостоятельно переделанного пистолета по водителю, пассажиру и оказавшейся рядом машине. В результате Кутузов не выжил, а его друг получил вред здоровью средней степени тяжести.

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