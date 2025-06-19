Мутко сравнил чемпионаты мира по футболу в России и США

Мутко: США не смогут провести чемпионат мира по футболу лучше, чем Россия

Бывший министр спорта Виталий Мутко сравнил чемпионаты мира по футболу в России США. Его слова приводит РИА Новости.

Мутко заявил, что США в 2026 году не смогут провести мундиаль лучше, чем Россия в 2018-м. «Чемпионат мира с таким количеством команд будет сделать крайне сложно. Это огромные перелеты. Тем более чемпионат мира должен быть праздником, куда съезжаются все культуры. Это немного другое», — отметил он.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В нем впервые примут участие 48 команд.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Команды могут проводить только товарищеские матчи.