Назван топ-10 рейтинга «З0 до 30» в спорте

Forbes назвал Петрова, Дикиджи и Галлямова победителями рейтинга «З0 до 30»

Forbes опубликовал топ-10 рейтинга «З0 до 30» в спорте. Он доступен на сайте издания.

Победителями были названы 23-летний гребец Захар Петров, 20-летний фигурист Владислав Дикиджи и 17-летний игрок в Dota 2 Алан Satanic Галлямов. Также в список лучших попали шахматист Володар Мурзин, хоккеист Иван Демидов, лыжник Савелий Коростелев, баскетболистка Анастасия Косу, пловец Мирон Лифинцев, велогонщица Алина Лысенко и гольфистка Наталия Гусева.

«Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — отмечают в Forbes. Всего рейтинг охватывает 10 тематических блоков.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.