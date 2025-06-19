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12:20, 19 июня 2025Спорт

Назван топ-10 рейтинга «З0 до 30» в спорте

Forbes назвал Петрова, Дикиджи и Галлямова победителями рейтинга «З0 до 30»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Захар Петров

Захар Петров. Фото: Yara Nardi / Reuters

Forbes опубликовал топ-10 рейтинга «З0 до 30» в спорте. Он доступен на сайте издания.

Победителями были названы 23-летний гребец Захар Петров, 20-летний фигурист Владислав Дикиджи и 17-летний игрок в Dota 2 Алан Satanic Галлямов. Также в список лучших попали шахматист Володар Мурзин, хоккеист Иван Демидов, лыжник Савелий Коростелев, баскетболистка Анастасия Косу, пловец Мирон Лифинцев, велогонщица Алина Лысенко и гольфистка Наталия Гусева.

«Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — отмечают в Forbes. Всего рейтинг охватывает 10 тематических блоков.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.

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