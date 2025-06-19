Mash: 10 тысяч тел солдат ВСУ находятся в моргах Ростова, Курска и Белгорода

В моргах Ростова, Курска и Белгорода, по предварительным данным, находятся не менее 10 тысяч тел украинских военных. Такие данные приводит Mash в Telegram-канале.

По его информации, тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят процедуры опознания и экспертизы, а также согласования даты и места обмена. Военные сообщают, что число находящихся в моргах тел украинских бойцов составляет больше 10 тысяч.

В случае, если тело можно опознать сразу, процесс передачи занимает около полугода, заявлял представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. Если же есть только фрагменты для опознания, то он затягивается на год.

Число потерь ВСУ, как отмечается в сообщении, продолжает расти из-за активного наступления российских войск в Донецкой народной республике (ДНР) и Сумской области. Украинская сторона не успевает забирать погибших с территории проведения боев.

16 июня Минобороны России по итогам передачи 6600 тел украинских военных Киеву заявило, что также готово передать еще свыше двух тысяч тел бойцов ВСУ. Россия после передачи свыше шести тысяч тел Украине взамен получила 57 тел, заявлял президент Владимир Путин.