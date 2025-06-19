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06:30, 19 июня 2025Из жизни

Немецкий политик оказался свингером и предложил подготовить желающих к публичному сексу

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @julien.ferrat.mannheim

В Германии политик предложил сделать из немецкого города Мангейм курорт для свингеров и нудистов. Об этом пишет Daily Mail.

Член городского совета Жюльен Ферра рассказал, что в августе планирует посетить французскую деревню Кап Д`Агд, известную своими нудистскими пляжами. По его словам, он готов взять с собой и других жителей Мангейма, если те пройдут предварительную подготовку. Для этого он организует в городе секс-лагерь.

Ферра предложил научить желающих заниматься публичным сексом и объяснить им, как следует вести себя среди нудистов. Оказалось, что политик уже 10 лет состоит в нудистском сообществе, а также является свингером. Он объяснил, что его цель — превратить Мангейм в подобие Кап Д`Агд. Он хочет развивать в городе секс-туризм, чтобы помочь экономике страны.

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Предложение Ферра не оценили другие политики. Так, член Христианско-демократического союза Германии Кристиан Хеттинг назвал план безрассудным. «Если бы Хеттинг принял участие в образовательной поездке, возможно, некоторые из его предубеждений против нудистов и свингеров могли бы быть разрушены», — ответил на это Ферра. Уже 75 человек выразили желание посетить его секс-лагерь.

Ранее сообщалось, что в Великобритании жители города Крамлингтон в графстве Нортумберленд пожаловались на нашествие любителей секса на публике, которое продолжается уже год. В полиции заявили, что не могут ничего предпринять, пока им не предоставят доказательства.

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