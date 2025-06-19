Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:59, 19 июня 2025Силовые структуры

Обвиняемому в организации ОПГ бывшему сотруднику Следственного комитета вынесли приговор

В Москве суд приговорил экс-сотрудника СК Киреева к 20 годам
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Хорошевский районный суд Москвы приговорил бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета (СК) России Александра Киреева к 20 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Киреева признали виновным по восьми статьям, среди которых 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела»).

Полковник юстиции Киреев служил в центральном аппарате СК 12 лет, где занимал целый ряд ответственных должностей, в том числе проводил служебные проверки своих коллег. По версии следствия, Киреев был одним из главных фигурантов так называемого дела решальщиков. Обвиняемые организовали аресты владельцев крупной компании Merlion, а затем вымогали у них миллиардные суммы за освобождение и прекращение уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что обвинение запрашивало для него 24 года колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский бомбардировщик выпустил тепловые ловушки вблизи корабля США. Впечатленные американцы показали, как это было

    Экс-советник Байдена назвала настоящих правителей США в его президентство

    Объяснена разница в мастурбации у молодых и пожилых людей

    Ставший свидетелем ракетной атаки в Израиле журналист раскрыл детали случившегося

    Врачи спасли россиянку с опухолью размером с баскетбольный мяч

    Кологривый назвал свои любимые книги

    Трамп пообещал определиться с решением об ударах по Ирану

    США захотели добиться запрета для Ирана на обогащение урана

    Появились неожиданные подробности о выполнявшем заказ отца в Подмосковье киллере

    43-летняя теннисистка Серена Уильямс показала фигуру в трусах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости