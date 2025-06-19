Обвиняемому в организации ОПГ бывшему сотруднику Следственного комитета вынесли приговор

В Москве суд приговорил экс-сотрудника СК Киреева к 20 годам

Хорошевский районный суд Москвы приговорил бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета (СК) России Александра Киреева к 20 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Киреева признали виновным по восьми статьям, среди которых 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела»).

Полковник юстиции Киреев служил в центральном аппарате СК 12 лет, где занимал целый ряд ответственных должностей, в том числе проводил служебные проверки своих коллег. По версии следствия, Киреев был одним из главных фигурантов так называемого дела решальщиков. Обвиняемые организовали аресты владельцев крупной компании Merlion, а затем вымогали у них миллиардные суммы за освобождение и прекращение уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что обвинение запрашивало для него 24 года колонии.