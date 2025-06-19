Политолог высказался о войне дронов между Россией и Украиной

Политолог Марков: Мы оказались совершенно не подготовлены к войне дронов

О войне дронов между Россией и Украиной высказался политолог Сергей Марков. Об этом он сообщил «Царьграду».

«Как получилось, что мы оказались совершенно не подготовлены к войне дронов, когда все, даже обычные, невоенные эксперты, не семи пядей, не какие-то узкие специалисты, а все кричали, что это будет прежде всего война дронов?» — задался он вопросом.

При этом президент США Дональд Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной войной беспилотников. По его словам, обе страны активно применяют беспилотники на уровне, «о котором никто и не думал, что это возможно».

Ранее, говоря о причинах эффективности российских дронов, украинский специалист по связи Сергей Бескрестнов заявил, что беспилотники РФ стали поражать цели за 40 километров от линии соприкосновения благодаря новой тактике. Она заключается в том, что для поражения дальних целей Россия использует FPV-дроны диаметром 10-15 дюймов с двойными аккумуляторами, что увеличивает дальность полета. Кроме того, управление беспилотниками осуществляется с помощью ретрансляторов, размещенных высоко в небе.