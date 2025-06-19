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11:30, 19 июня 2025Силовые структуры

Полицейский-начальник ущипнул россиянку и сломал ей нос в ресторане

СК возбудил дело против полицейского, ударившего девушку в ресторане Якутска
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в ресторане Якутска, где мужчина ударил посетительницу в лицо. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

Поднял руку на девушку начальник отдела по противодействию коррупции управления МВД России по Республике Саха (Якутия) Николай Ребров, уточняет РИА Новости.

Его действия квалифицированы по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). По данным ведомства, в ночь на 24 мая возле входа в ресторан на улице Орджоникидзе мужчина ударил потерпевшую. По ее словам, в ресторане «Дуэты» высокопоставленный полицейский сначала ущипнул ее, а когда она возмутилась, ударил в лицо и сломал ей нос.

Девушка выложила ролик с рассказом о нападении на нее, который вызвал в республике общественный резонанс. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой взять ситуацию под свой контроль, после чего было дано поручение возбудить дело по факту нападения полицейского.

В МВД Якутии инцидент не комментируют.

Ранее сообщалось, что Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего сотрудника милиции Константина Котика, входившего в банду, которая с особой жестокостью расправилась с 11 жертвами.

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