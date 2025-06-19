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15:46, 19 июня 2025Из жизни

Принц Уильям решил не пускать детей принца Гарри во дворец

Принц Уильям не допустит появления детей принца Гарри во дворце
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Darryl Dyck / Globallookpress.com

Принц Уильям не допустит появления детей принца Гарри и Меган Маркл во дворце. Об этом пишет Daily Beast.

Как выяснило издание The Guardian, принц Гарри рассчитывает, что его дети сохранят право на обращение «Ваше королевское высочество». По его мнению, в этом случае у них будет шанс решить, кем быть дальше. Если захотят — смогут присоединиться к королевской семье и участвовать в официальных мероприятиях, как другие принцы и принцессы. Не захотят — будут жить, как обычные люди.

В Букингемском дворце узнали о планах принца Гарри лишь спустя десять дней, когда на публикацию в The Guardian обратил внимание британский таблоид Daily Mail. Источники Daily Beast в окружении принца Уильяма уверены, что детей Гарри и Меган никогда не примут в королевской семье.

Совершенно ясно, что Уильям не возьмет Арчи и Лилибет на работу. Гарри и Меган просто троллят. Королева просила их больше не использовать обращение «Ваше королевское высочество», и они согласились. Любому разумному человеку должно быть очевидно, что эта просьба распространяется и на детей

друг принца Уильяма

Другой знакомый принца Уильяма считает, что Гарри, Меган и их дети рано или поздно лишатся права на обращение «Ваше королевское высочество». К тому же, по его мнению, оно вовсе не подразумевает особых прав и обязанностей.

В британской системе оно не подразумевает никакой официальной роли и никакого формального ранга наподобие тех, которые подразумевают титулы герцога и герцогини

друг принца Уильяма
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Ранее сообщалось, что Карл III может лишить детей Гарри и Меган возможности называться «Ваше королевское высочество». Он объясняет это тем, что так обращаются лишь к работающим членам королевской семьи, а Гарри, Меган и их дети к этой категории не относятся.

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