Принц Уильям решил не пускать детей принца Гарри во дворец

Принц Уильям не допустит появления детей принца Гарри во дворце

Принц Уильям не допустит появления детей принца Гарри и Меган Маркл во дворце. Об этом пишет Daily Beast.

Как выяснило издание The Guardian, принц Гарри рассчитывает, что его дети сохранят право на обращение «Ваше королевское высочество». По его мнению, в этом случае у них будет шанс решить, кем быть дальше. Если захотят — смогут присоединиться к королевской семье и участвовать в официальных мероприятиях, как другие принцы и принцессы. Не захотят — будут жить, как обычные люди.

В Букингемском дворце узнали о планах принца Гарри лишь спустя десять дней, когда на публикацию в The Guardian обратил внимание британский таблоид Daily Mail. Источники Daily Beast в окружении принца Уильяма уверены, что детей Гарри и Меган никогда не примут в королевской семье.

Совершенно ясно, что Уильям не возьмет Арчи и Лилибет на работу. Гарри и Меган просто троллят. Королева просила их больше не использовать обращение «Ваше королевское высочество», и они согласились. Любому разумному человеку должно быть очевидно, что эта просьба распространяется и на детей друг принца Уильяма

Другой знакомый принца Уильяма считает, что Гарри, Меган и их дети рано или поздно лишатся права на обращение «Ваше королевское высочество». К тому же, по его мнению, оно вовсе не подразумевает особых прав и обязанностей.

В британской системе оно не подразумевает никакой официальной роли и никакого формального ранга наподобие тех, которые подразумевают титулы герцога и герцогини друг принца Уильяма

Ранее сообщалось, что Карл III может лишить детей Гарри и Меган возможности называться «Ваше королевское высочество». Он объясняет это тем, что так обращаются лишь к работающим членам королевской семьи, а Гарри, Меган и их дети к этой категории не относятся.