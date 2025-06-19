Продюсер описал состояние Киркорова фразой «совсем плох»

Продюсер Дворцов: Певец Филипп Киркоров совсем плох, но не показывает этого

Продюсер Сергей Дворцов высказался о состоянии здоровья певца Филиппа Киркорова. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

«В звездной тусовке говорят, что Филипп Бедросович по состоянию действительно совсем плох, но держится молодцом. Он сейчас реально сдал, но это нормально», — подчеркнул продюсер. По его словам, артисту может потребоваться более шести месяцев для полного восстановления.

В апреле Киркоров получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Прямо на сцене у него загорелся рукав рубашки. В мае певец взял отпуск, чтобы до конца вылечить травму.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что история с полученным на концерте ожогом и дальнейшим лечением может быть прикрытием более серьезного недуга.