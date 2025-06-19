Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:40, 19 июня 2025Экономика

Заработок россиян на банковских вкладах подсчитали

ВТБ: К концу года россияне заработают на вкладах почти 9 триллионов рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

К концу 2025 года сбережения россиян, размещенные в банках, дойдут до почти 70 триллионов рублей. Об этом заявил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его процитировало РБК.

По его словам, в первом полугодии объем средств клиентов в рублях превысит 57 триллионов рублей, к концу года — 65 триллионов. В то же время доля валютных вкладов к концу года упадет до шести процентов.

С января по июнь банковские вклады принесут россиянам около четырех триллионов рублей доходов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это в полтора раза больше. Всего же за 2025 год россияне заработают на вкладах около девяти триллионов.

Ранее гражданам РФ посоветовали копить деньги на вкладах до завершения периода высоких ставок, а когда те начнут падать — вложить сбережения в ипотеку.

Между тем в России ставки по вкладам на шесть месяцев упали в среднем по рынку ниже 19 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил ракетой по зданию Тель-Авивской фондовой биржи

    В Германии раскритиковали главу ЕК из-за слов о России

    Российские войска продвинулись в Сумской области

    В российском городе рабочие два часа не могли попасть на завод по одной причине

    60-летняя Элизабет Херли опубликовала фото топлес

    В Кремле объяснили позднее время начала встречи Путина со СМИ

    Украина продолжила попытки нанести удары по России

    В России рассказали о превосходстве над США в самолетостроении

    Популярная юмористка получила комплимент от Николая Цискаридзе и не поверила в это

    Раскрыта дата свадьбы Муцениеце и Дранги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости