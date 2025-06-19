Заработок россиян на банковских вкладах подсчитали

ВТБ: К концу года россияне заработают на вкладах почти 9 триллионов рублей

К концу 2025 года сбережения россиян, размещенные в банках, дойдут до почти 70 триллионов рублей. Об этом заявил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его процитировало РБК.

По его словам, в первом полугодии объем средств клиентов в рублях превысит 57 триллионов рублей, к концу года — 65 триллионов. В то же время доля валютных вкладов к концу года упадет до шести процентов.

С января по июнь банковские вклады принесут россиянам около четырех триллионов рублей доходов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это в полтора раза больше. Всего же за 2025 год россияне заработают на вкладах около девяти триллионов.

Ранее гражданам РФ посоветовали копить деньги на вкладах до завершения периода высоких ставок, а когда те начнут падать — вложить сбережения в ипотеку.

Между тем в России ставки по вкладам на шесть месяцев упали в среднем по рынку ниже 19 процентов.