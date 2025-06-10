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11:42, 10 июня 2025Экономика

Ставки по некоторым банковским вкладам упали

«Финуслуги»: Ставки по вкладам на полгода упали ниже 19 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Впервые с октября прошлого года ставки по вкладам на шесть месяцев снизились (в среднем по рынку) ниже 19 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщил маркетплейс «Финуслуги».

В своих расчетах эксперты использовали вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий на три месяца, полгода и год. Оказалось, что на 9 июня средние ставки по вкладам на три месяца в банках, входящих в топ-20, уменьшились до 19,39 процента, на шесть месяцев — до 18,92 процента, а на год — до 18,21 процента. Самая большая ставка в этой «двадцатке» по вкладу на три месяца достигает 21 процента. Для полугодовых и годовых данное значение составляет 20 и 20,25 процента.

Как отметил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин, тренд на понижение ставок по кредитам и депозитам сохранится и даже ускорится из-за нового уровня ключевой ставки.

Ранее Банк России сообщил, что в конце мая 2025 года средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках откатилась до 19,39 процента.

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