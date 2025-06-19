Россиянам напомнили об изменениях в правилах начисления пособий и отпускных

Юрист Соловьев напомнил об изменениях в правилах начисления пособий и отпускных

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм» напомнил, что с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета среднего заработка изменят правила начисления пособий.

Изменится методика расчёта среднего дохода, применяемая при начислении отпускных, выходных пособий и других выплат, зависящих от среднего заработка. Из расчета исключат все периоды освобождения от работы с полным или частичным сохранением зарплаты.

Таким образом, средний заработок в таких формулах будет рассчитываться исходя из реально отработанного времени.

Юрист посоветовал работодателям заранее внести изменения в локальные правовые акты и внутренние регламенты, а также изменить шаблоны расчетов отпускных и выходных пособий.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2025 года размер средней зарплаты в России обновил рекорд и превысил отметку в 91 тысячу рублей. Так, прирост средних окладов за последний год составил 15,5 процента.