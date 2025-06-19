Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:39, 19 июня 2025Экономика

Россиянам напомнили об изменениях в правилах начисления пособий и отпускных

Юрист Соловьев напомнил об изменениях в правилах начисления пособий и отпускных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм» напомнил, что с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета среднего заработка изменят правила начисления пособий.

Изменится методика расчёта среднего дохода, применяемая при начислении отпускных, выходных пособий и других выплат, зависящих от среднего заработка. Из расчета исключат все периоды освобождения от работы с полным или частичным сохранением зарплаты.

Таким образом, средний заработок в таких формулах будет рассчитываться исходя из реально отработанного времени.

Юрист посоветовал работодателям заранее внести изменения в локальные правовые акты и внутренние регламенты, а также изменить шаблоны расчетов отпускных и выходных пособий.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2025 года размер средней зарплаты в России обновил рекорд и превысил отметку в 91 тысячу рублей. Так, прирост средних окладов за последний год составил 15,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры с Киевом, встреча с Зеленским и позиция Трампа: о чем говорил Путин на встрече с руководителями мировых информагентств

    Захарова ответила премьеру Италии на слова о смене власти в Иране

    В Вашингтоне раскрыли последствия вмешательства США в конфликт с Ираном

    Звезда «Мира Юрского периода» вышла в свет с голой грудью

    Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радиостанции Судного дня»

    Экс-глава «Яндекса» рассказал о проблеме с беспилотным такси в США

    Тестя Павла Прилучного обвинили в организации азартных игр

    Россиянам напомнили об изменениях в правилах начисления пособий и отпускных

    Прохожие схватили и сдали в полицию заглядывавшего под юбки извращенца

    Россиянка отправилась в Мексику и раскрыла пугающую особенность местной воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости