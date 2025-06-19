Россияне застряли в Дубае и оказались в отеле с трансвеститами и тараканами

Россияне застряли в Дубае из-за отмены рейсов Air Arabia и оказались в отеле, который был больше похож на бордель. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пассажирка Екатерина рассказала, что должна была вместе с коллегами улететь в Москву 16 июня. Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию, и группу из 15 человек на время ожидания поселили в гостиницу Social.

Туристы, в числе которых семьи с детьми, пожаловались на прокуренные номера с тараканами. Кроме того, в гостинице, по их словам, живут трансвеститы (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), из комнат которых доносится запах мочи, а у дверей стоят мусорные пакеты со странным содержимым.

Екатерина смогла вернуться в Россию, однако около пяти россиян из ее компании до сих пор остаются в Дубае и ждут, когда для них найдутся места в самолете.

Ранее стало известно, что Air Arabia продлила отмену регулярных рейсов в Россию и из нее до 30 июня включительно. При этом вывозные рейсы перевозчик продолжает выполнять.