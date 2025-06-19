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11:40, 19 июня 2025Россия

Россиянин остался без прямой кишки после секс-эксперимента

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

Житель Санкт-Петербурга остался без прямой кишки после секс-эксперимента с женой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным российского издания, пара самостоятельно сделала интимный гаджет с шуруповертом. Изделие супруги решили использовать в постели. Однако в процессе петербурженка перепутала скорости у девайса и нанесла мужу увечья.

Как утверждает Mash, россиянину за секунды разорвало кишки. Его доставили в больницу с геморрагическим шоком. Впереди мужчину ожидает долгое восстановление.

Ранее стало известно, что 31-летний житель Уфы получил перелом пениса во время секса. Тогда мужчине потребовалась операция, в которой приняла участие целая бригада урологов.

До этого россиянам раскрыли опасность редкого секса.

ЖЗЛ
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