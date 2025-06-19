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12:03, 19 июня 2025Наука и техника

Стало известно о спецоперации отряда «Дельта» армии США на территории Ирана

TWZ: Спецназ армии США может принять участие в наземной операции в Иране
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Отряд специального назначения «Дельта» армии США или спецназ Военно-морских сил Соединенных Штатов могут принять участие в наземной операции на территории Ирана. О возможной роли данных подразделений в ирано-израильском конфликте стало известно изданию TWZ.

«Как уже отмечалось, крах режима в Тегеране, особенно если он будет стремительным, станет явным дополнительным стимулом для попыток защитить то, что может остаться от ядерной программы Ирана, от попадания в чужие руки», — пишет обозреватель Джозеф Тревитик, отмечая, что из радиоактивных материалов возможно изготовление «грязной» ядерной бомбы.

По его оценке, для предотвращения этого в игру могут вступить спецназ армии или ВМС США. «Подразделения специальных операций США идеально подходят для быстрого и скрытного проникновения в целевую зону для извлечения предметов, представляющих интерес, из объекта, например, ядерного завода в Иране. Если предметы, о которых идет речь, слишком велики для перемещения силами специальных операций, в зависимости от того, что это такое, их можно уничтожить на месте или закрепить до прибытия более крупных сил», — уверяет автор.

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Тревитик отмечает, что ранее в ходе учений американский спецназ отрабатывал сценарии проникновения на ядерный полигон противника и воздушное нападение на захваченную врагом атомную электростанцию. Кроме того, соответствующие подразделения принимали участие в изъятии радиоактивного сырья — природного урана — из исследовательского ядерного центра в Тувайте в Ираке.

В июле 2008 года агентство Associated Press сообщило, что США вывезли из Ирака 550 тонн природного урана, который долгое время хранился на территории заброшенного ядерного комплекса «Тувайта» в 20 километрах к югу от Багдада.

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