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10:51, 19 июня 2025Спорт

Тренер Махачева раскрыл финансовое положение бойца

Тренер Мендес: Заработанных денег Махачеву хватит до конца жизни
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Gary A. Vasquez / Imagn Images / Reuters

Хавьер Мендес, американский тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева, раскрыл финансовое положение подопечного. Он рассказал об этом в YouTube-шоу The Javier & Mo Show.

Мендес заявил, что у Махачева нет проблем с деньгами. «Тем более, что в Дагестане ему нужно не так много на хорошую жизнь. У него есть ум для ведения бизнеса, его поддерживает семья — заработанных денег ему хватит до конца жизни», — отметил он.

В своем следующем поединке Махачев встретится с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Дата боя на данный момент не определена.

Россиянин стал чемпионом UFC в легком весе в октябре 2022 года. После этого Махачев провел рекордные четыре успешные защиты титула. Всего на его счету 27 побед при единственном поражении.

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