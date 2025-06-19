Тренер Махачева раскрыл финансовое положение бойца

Тренер Мендес: Заработанных денег Махачеву хватит до конца жизни

Хавьер Мендес, американский тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева, раскрыл финансовое положение подопечного. Он рассказал об этом в YouTube-шоу The Javier & Mo Show.

Мендес заявил, что у Махачева нет проблем с деньгами. «Тем более, что в Дагестане ему нужно не так много на хорошую жизнь. У него есть ум для ведения бизнеса, его поддерживает семья — заработанных денег ему хватит до конца жизни», — отметил он.

В своем следующем поединке Махачев встретится с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Дата боя на данный момент не определена.

Россиянин стал чемпионом UFC в легком весе в октябре 2022 года. После этого Махачев провел рекордные четыре успешные защиты титула. Всего на его счету 27 побед при единственном поражении.